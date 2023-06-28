ВОЙНА В Украине На Курдюмовской дамбе ВСУ подняли украинский флаг

2023-06-28 12:28

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала видео с эмоциями украинских бойцов после радостного события.

Следует отметить, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла 27 июня, что наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня.

Также украинские военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали, что они разгромили вражеский батальон россиян в районе Курдюмовки. Как следствие: до 35 ликвидированных; 40 – убежали; несколько оккупантов сдались в плен.

Слава Украине!

 

subscriber subscriber

Еще по теме

"План не сработал": роССияне оказались в ловушке под Бахмутом, – военный эксперт

2023-06-18 08:30

На Бахмутском направлении идут тяжелые бои, у оккупантов большие потери: госпиталь в Ростовской области переполнен – Генштаб

2023-06-12 20:48

В Восточной группировке войск рассказали о новых успехах наших защитников под Бахмутом

2023-06-12 18:26

ВСУ воспользовались ротацией оккупантов в районе Бахмута и начали штурм — Череватый

2023-06-10 15:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Уровень воды в Днепре в Херсонской области вернулся в природное русло

2023-06-28 15:38

Контрразведка СБУ по горячим следам задержала корректировщика ракетного удара по кафе в Краматорске

2023-06-28 14:31

Новым главой Укроборонпрома назначен 31-летний Герман Сметанин - что о нем известно

2023-06-28 13:34

На Курдюмовской дамбе ВСУ подняли украинский флаг

2023-06-28 12:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Уровень воды в Днепре в Херсонской области вернулся в природное русло 2023-06-28 15:38
Контрразведка СБУ по горячим следам задержала корректировщика ракетного удара по кафе в Краматорске 2023-06-28 14:31
Новым главой Укроборонпрома назначен 31-летний Герман Сметанин - что о нем известно 2023-06-28 13:34
На Курдюмовской дамбе ВСУ подняли украинский флаг 2023-06-28 12:28