ВОЙНА В Украине На Курдюмовской дамбе ВСУ подняли украинский флаг

2023-06-28 12:28

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала видео с эмоциями украинских бойцов после радостного события.

Следует отметить, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла 27 июня, что наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня.

Также украинские военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали, что они разгромили вражеский батальон россиян в районе Курдюмовки. Как следствие: до 35 ликвидированных; 40 – убежали; несколько оккупантов сдались в плен.

Слава Украине!