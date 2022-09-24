ВОЙНА В Украине роССия бьет по дамбам, чтобы попробовать сорвать наступление ВСУ — британская разведка

2022-09-24 22:00

Российские оккупанты наносят удары по дамбам, чтобы попробовать сорвать продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики упоминают удары россиян баллистическими ракетами по дамбе на Печенежском водохранилище на реке Северский Донец и Карачуновской дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

Отмечается, что ВСУ продвигаются вперед на юг от мест ударов вдоль обеих рек, а российские командиры обеспокоены своими оперативными неудачами, из-за чего, вероятно, пытаются нанести удар по шлюзам плотин, чтобы затопить военные контрольно-пропускные пункты украинских войск.

Маловероятно, что атаки вызвали значительный сбой в украинских операциях из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий, резюмировали британцы.