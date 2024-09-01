ВОЙНА В Украине Могут ли осенью мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет и что следует знать: разъяснение

2024-09-01 16:30

В Украине с началом осени 2024 года продолжится всеобщая мобилизация – по крайней мере до 9 ноября, пока действует соответствующий режим (хотя очевидно, что он снова будет продлен из-за полномасштабного российского вторжения). В войско могут попасть мужчины от 25 до 60 лет, однако есть исключения, касающиеся возраста.

Мобилизация военнообязанных младше 25 также возможна, если у них уже есть военный билет.

Мужчина до 25-летнего возраста может быть мобилизован, если он:

– прошел срочную службу в мирное время;

– окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру, получив соответствующую специальность.

Кроме того, из-за правовой коллизии мобилизация может коснуться граждан младше 25, если военно-врачебная комиссия раньше признала их ограниченно годными, то есть непригодными к срочной службе в мирное время и пригодными – в военное. Дело в том, что такие лица по закону становятся военнообязанными. А статус ограниченной пригодности к военной службе теперь вообще отменен.

– С сентября 2024 года правила вручения повесток в Украине не меняются. Уполномоченные лица могут вручить их в любом месте, в частности в парке, на блокпосту или в другом общественном месте, а также по месту жительства.

– Во время форума "Украина 2024. Независимость" 27 августа президент Владимир Зеленский объявил о первых шагах в ротации военных на фронте. По его словам, хотя ротации пока не фундаментальны, они являются значительным прогрессом.