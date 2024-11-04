ВОЙНА В Украине В Раде ответили, планирует ли Украина мобилизовать 500 тысяч человек

2024-11-04 21:37

Народный депутат Соломия Бобровская прокомментировала распространенную информацию о необходимости мобилизовать в украинскую армию 500 тыс человек, подчеркнув, что такая цифра в планах ни на этот год, ни на следующий не фигурирует. Об этом она сказала в эфире Радио Свобода.

Бобровская подчеркнула, что есть четкие планы по мобилизации, поэтому озвучивая цифру в полмиллиона стоит всегда обращать внимание на временные сроки.

"Полмиллиона человек - за какой срок времени. Это надо уточнить. Потому что разбрасываться такими цифрами - это безответственно. На этот год было планирование потребностей в личном составе. И это не звучит как 500 тыс до конца декабря. Есть планы, которые доведены. И это в разы меньше, чем 500 тыс. По крайней мере на этот год точно. Если мы говорим о следующем году, когда Генеральный штаб говорит о необходимости пополнения приоритетно боевых бригад, дальше формирование новых бригад, тогда речь может идти совсем о другом, и то это не речь о полумиллионе даже на следующий год... По крайней мере о 500 тыс на закрытых заседаниях у нас о полумиллионе речи не шло", - сказала нардеп.

Боброская подчеркнула, что украинцы не могут соревноваться с россиянами "симметрично численность на численность", потому что мы к этому не способны ни ресурсно в человеческом плане, ни финансово-экономически. Наш ответ "асимметричный" и результат мы уже видели в Чороном море, когда наши действия заставили выйти из акватории весь Черноморский флот РФ.

Нардеп также заявила, что новый закон о мобилизации дал положительные результаты, но негативно сказалась на процессе так называемая "бусификация".

Как отметила Боброская, с апреля-мая по сентябрь, то есть в течение пяти месяцев, показатели по мобилизации были выше показателей потребностей Генерального штаба.

"Но другая история - когда ТЦК злоупотребляет этим законом. Интенсивные "бусификации" просто уничтожают любую возможность адекватной работы и тех ТЦК, где нормальные люди, и военных администрации органов местного самоуправления, и армии как таковой. Это те ворота в Вооруженные силы, которые фактически подрывают что-либо. "Бусификации" перечеркивают работу рекрутинга, бригад, которые занимаются нормальным рекрутингом", - прокомментировала нардеп.

Мобилизация в Украине - последние новости

Вчера народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек, но не сказал о сроках. Он отметил, что мобилизация в Украине с мая по сентябрь шла стабильно, но потом с сентября пошло проседание, и хотя в октябре пытались улучшить ситуацию, но в целом тенденция идет на уменьшение.

Он напомнил, что ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучивал такую. "Эта цифра более актуальна, чем то, сколько мы набираем, или чем то, что нам говорили до этого, что нам столько не нужно", - сказал Костенко.

Залужный же говорил о 500 тыс мобилизованных в конце 2023 года, как о запросе, сформированном Генеральным штабом на 2024 год в потребности покрытия текущего некомплекта на то время, который возник, формирования новых воинских частей, а также из прогнозируемых потерь. Такой запрос передается в Министерство обороны, как к субъекту законодательной инициативы, который уже дальше решает, каким образом эти потребности обеспечить, пояснил Залужный.

В конце октября с.г. секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко заявил, что мобилизовать 160 тыс человек, чтобы доукомплектовать бригады до 85%.

Ветеран российско-украинской войны и адвокат Маси Найем вчера заявил, если 160 тысяч человек не мобилизуются в течение следующих двух месяцев, то Украине придется подписывать капитуляцию.