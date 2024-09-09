ВОЙНА В Украине Российский дрон-камикадзе впервые приблизился к границе с Литвой

2024-09-09 11:33

В минувший уикенд в воздушное пространство беларуси залетели как минимум восемь российских дронов – семь ударных "шахедов" и один разведывательный БПЛА типа Supercam. Один из них впервые приблизился к границе с Литвой, сообщила накануне мониторинговая группа Беларуски Гаюн.

Указано, что большинство беспилотников залетало из Украины в Гомельскую область. Однако сообщается также, что около пяти часов утра по местному времени на территорию беларуси залетел БПЛА типа Shahed, направившийся в сторону Литвы и приблизившийся на расстояние до 70 километров к границе. В общей сложности этот дрон преодолел расстояние в 200 километров. Что с ним произошло дальше – неизвестно.

Утверждается, что за ночь истребители ВВС беларуси слетали с аэродрома Барановичи четыре раза, еще дважды в воздух поднимались вертолеты.

"Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самом севере - в районе Островца и Вилейки, что может говорить о том, что к северу страны мог долететь не один, а два "шахеда", - пишут наблюдатели.