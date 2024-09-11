ВОЙНА В Украине фото В Белгородской народной республике партизаны пустили вод откос еще один поезд

2024-09-11 14:31

Грузовой поезд сошел с рельсов во временно входящей в состав рф Белгородской народной республике из-за "внешнего вмешательства". Об этом в среду, 11 сентября, сообщает Telegram-канал российской Юго-Восточной железной дороги.

"В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 11 вагонов и локомотива грузового поезда", - говорится в сообщении.

Железнодорожники добавили, что поезд пустили под откос на перегоне Волоконовка - Новый Оскол в Белгородской народной республике.

В настоящее время там ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто. Отменены несколько пассажирских рейсов, но якобы "организована доставка пассажиров автобусами".

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Индия призвала своих граждан срочно эвакуироваться из трех областей рф

2024-08-16 09:29

Очередной "прорыв" границы рф? Что происходит в Курской и Белгородской областях

2024-08-06 16:05

фото роССияне снова ударили по Белгородской области авиабомбами

2024-04-01 20:04

хроника событий Легион "Свобода России" обнародовал потери оккупантов в Белгородской и Курской областях

2024-03-18 20:04

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украина вынуждена думать о плане "Б" войны с роССией, - WSJ

2024-09-11 16:05

фото В Белгородской народной республике партизаны пустили вод откос еще один поезд

2024-09-11 14:31

В ООН впервые открыто признали, что не способны заставить рф соблюдать международное право

2024-09-11 08:24

Наступление оккупантов на Покровск: в США оценили ситуацию вокруг города

2024-09-10 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украина вынуждена думать о плане "Б" войны с роССией, - WSJ 2024-09-11 16:05
фото В Белгородской народной республике партизаны пустили вод откос еще один поезд 2024-09-11 14:31
В ООН впервые открыто признали, что не способны заставить рф соблюдать международное право 2024-09-11 08:24
Наступление оккупантов на Покровск: в США оценили ситуацию вокруг города 2024-09-10 22:15