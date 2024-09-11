ВОЙНА В Украине фото В Белгородской народной республике партизаны пустили вод откос еще один поезд

2024-09-11 14:31

Грузовой поезд сошел с рельсов во временно входящей в состав рф Белгородской народной республике из-за "внешнего вмешательства". Об этом в среду, 11 сентября, сообщает Telegram-канал российской Юго-Восточной железной дороги.

"В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 11 вагонов и локомотива грузового поезда", - говорится в сообщении.

Железнодорожники добавили, что поезд пустили под откос на перегоне Волоконовка - Новый Оскол в Белгородской народной республике.

В настоящее время там ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто. Отменены несколько пассажирских рейсов, но якобы "организована доставка пассажиров автобусами".