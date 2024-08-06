ВОЙНА В Украине Очередной "прорыв" границы рф? Что происходит в Курской и Белгородской областях

2024-08-06 16:05

После массированного обстрела города Суджа в Курской области жалуются на попытки прорыва ВСУ. В отличие от прошлых рейдов, которые устраивали российские добровольцы, первыми о событиях сообщили власти РФ. Мол, идут бои по нескольким направлениям и "неспокойно" уже и в Белгородской области.

Детальнее об этом и что происходит в Курской и Белгородской областях - собрало РБК-Украина в материале.

Что этому предшествовало

Перед тем, как сетью начали распространяться сообщения россиян о прорыве границы, местные власти рано утром заявляли о сильных обстрелах находящегося неподалеку от Сумской области пограничного города Суджа. И. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов пишет о якобы пяти раненых и нескольких жилых домах, которые "сильно повреждены". При этом в самом Курске из-за ракетной опасности стал общественный транспорт.

Минобороны РФ в свою очередь отчиталось о так называемом "сбитии" 13 беспилотников над территорией Курской области и 9 - над Белгородской.

Впрочем, в местных Telegram-каналах не все так "спокойно". Очевидцы жалуются на многочисленные разрушения в Судже и распространяют кадры в соцсети.

Что известно о возможном прорыве границы в Курской и Белгородской областях

После громкой ночи утром российские паблики массово начали писать о якобы "прорыве ВСУ" границы с Россией в районе Курской области. Один из пропагандистских ресурсов даже назвал направления, по которым происходят атаки. Мол, речь идет о Николаево-Дарьино - Дарьино и АПП "Суджа" - Гоголевка. Российские военкоры утверждают, что бои идут "на нескольких участках госграницы".

Российский Telegram-канал Mash уже нафантазировал об "украинской ДРГ", которая якобы "в составе около 100 человек на тяжелой технике примерно в 9 утра попыталась зайти на территорию РФ" в Суджанском районе. Также была попытка зайти в Кореневский район. Пропагандисты говорят, что "прорыв не был допущен".

Тем временем появилась реакция местных властей. И. о. губернатора Курской области утверждает, что "совершить прорыв украинским войскам" не дают российские пограничники.

"Сегодня из Суджанского и Кореновского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыв границы", - пишет Смирнов.

Также он обратился к россиянам с предупреждением о том, что якобы "в ближайшее время будет появляться много разных информационных вбросов", он призвал "не поддаваться действиям провокаторов".

В то же время российские военкоры говорят, что, мол, "ВСУ направляются в сторону Гончаровки Суджанского района" на тяжелой технике. Кроме того, впоследствии роспаблики начали писать и о попытках прорыва границы и в Белгородской области. Но подробностей на этот счет пока нет.