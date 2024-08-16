ВОЙНА В Украине Индия призвала своих граждан срочно эвакуироваться из трех областей рф

2024-08-16 09:29

Индия призывает своих граждан, проживающих в Брянской, Белгородской и Курской областях рф, эвакуироваться. Об этом сообщает посольство Индии.

"Учитывая последние инциденты безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей", - говорится в сообщении.

Гражданам Индии рекомендуют временно переселиться в другие российские регионы, а также рекомендуют связаться с посольством.

Напомним, с 6 августа в Курской области россии продолжается наступление Вооруженных Сил Украины. Под контролем ВСУ находится 1000 кв. км российской территории. ВСУ контролируют более 70 населенных пунктов региона. Украина планирует открыть гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Курщины на фоне военных действий в регионе.

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