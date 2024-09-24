В Гааге начались слушания по сути по иску Украины против рф о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Об этом сообщает Укринформ.
Указано, что во время слушаний будут рассматривать суть дела, вопросы юрисдикции и оставшиеся приемлемости.
Первым в суде слово будет иметь Украина. Нашу страну будет представлять посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич.
Российская сторона тоже присутствует в зале суда и будет выступать второй. Слово будет иметь представитель РФ Геннадий Кузьмин.
Публичными являются только вступительные и заключительные заявления сторон.
Слушания будут проходить до 5 октября в зале Постоянной палаты третейского суда во Дворце мира в Гааге.