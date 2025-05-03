Политика На время саммита НАТО в Нидерландах перекроют воздушное и морское пространство

2025-05-03 14:36

Во время саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге, Нидерланды усилят меры безопасности, временно ограничив воздушное и морское пространство. Об этом сообщило издание NU.nl.

В радиусе 16 км от Гааги полеты полностью запретят. Речь идет о воздушном пространстве над западными регионами страны и над морем у побережья Южной Голландии. Исключение сделают только для самолетов, задействованных в обеспечении безопасности или медицинской эвакуации.

Также в пределах 93 км от города будут действовать более широкие ограничения: авиакомпании смогут выполнять полеты только по специальному разрешению правительства.

Ограничения коснутся и крупнейшего аэропорта страны - Схипхол. Одна из взлетно-посадочных полос будет использована для размещения самолетов официальных делегаций, еще одна находится на ремонте. Это, по предварительным оценкам, уменьшит количество рейсов на 10%.

Кроме того, с 20 по 25 июня будут действовать ограничения на морское судоходство вблизи места проведения саммита. Сначала, до 23 июня, ходить смогут только рыболовецкие и туристические суда со специальным разрешением. После этого движение будет полностью запрещено. В то же время порт Роттердама будет работать без изменений.

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