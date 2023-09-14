Политика Европарламент призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

2023-09-14 18:26

 

Европарламент утвердил решение с призывом к Международному уголовному суду (МУС) выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.

Об этом говорится в принятом в среду докладе об отношениях ЕС с Беларусью, сообщает "Европейская правда".

Европарламент осудил незаконное перемещение более 2 150 детей, в том числе детей-сирот, с оккупированных Россией территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где их подвергают русификации.

Парламент поддержал расследование украинской прокуратуры о роли Беларуси в принудительных депортациях и считает, что действия самого Лукашенко и его режима также могут составлять преступление против человечности в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда.

Таким образом Европарламент "считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как и Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и поэтому призывает МУС рассмотреть возможность выдачи аналогичного международного ордера на арест Лукашенко".

Европарламент также призвал Совет ЕС расширить список лиц, на которых распространяются санкции ЕС, включив в него лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Беларусь.

Напомним, в июне прокуратура Литвы начала расследовать незаконный вывоз украинских детей в Беларусь.

Украина расследует причастность Беларуси к принудительному вывозу детей с оккупированных РФ территорий.

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