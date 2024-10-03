Жизнь В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха: что известно

2024-10-03 20:04


В Киеве в четверг 3 октября утром зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Вероятно, причиной этого являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы посоветовали ограничить пребывание на улице.

"По состоянию на 08:00, 3 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высок. Радиационный фон по всему городу в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние", – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что согласно рейтингу Iqair по состоянию на 9:25 Киев оказался на 30 строчке рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом.

Следует добавить, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите для перехода) и в приложении Киев Цифровой.

Как отметили в пресс-службе Укргидрометцентра, ситуация с запыленностью атмосферы сохраняется такая же, как и с начала недели. Основная причина – ветер с юго-востока, потому что именно оттуда продолжает поступать запыленный воздух. Пылевая буря находится далеко у Каспия, и сама пыль перемещается оттуда, поэтому и не представляет такой значительной опасности у нас, как, например, в месте образования бури.

"Как сообщалось ранее, запыленность поступает на территорию Украины волнами, поэтому концентрация запыленности разная. Вчера он накапливался над акваторией Черного моря, и именно там его концентрация самая большая, как видно из спутниковых снимков. Пыль сегодня выносит на территорию Украины и она постепенно распространяется по небу над нашей страной", - констатировали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что ситуация улучшится в выходные, когда атмосферный фронт с дождями принесет свежий воздух с запада. Впрочем, юго-восточный регион останется без дождей, поэтому пыль в небе там еще будет удерживаться некоторое время.

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