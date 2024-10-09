ВОЙНА В Украине Выявленный в Запорожье вражеский шпион получил пожизненный срок

2024-10-09 11:28

Руководитель агентурной группы рашистских спецслужб, действовавшей в Запорожье, получил пожизненный срок заключения. Его сообщнику суд назначил 15 лет лишения свободы. Группа готовила теракты против сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Весной 2023 года злоумышленники готовили серию терактов против командования ВСУ и спецназовцев СБУ.

Вражеские агенты отслеживали места временного базирования и маршруты перемещения украинских защитников и передавали рашистам в виде отметок военных объектов на гугл-картах с подробным описанием и фотографиями.

В свою очередь, россияне планировали совершить прицельные удары с использованием ракетного вооружения.

Также ФСБ готовила план физической ликвидации украинских военнослужащих с помощью взрывчатки.

Контрразведчики СБУ разоблачили агентов, поэтапно задокументировали их преступления и задержали во время спецоперации на Запорожье в начале мая 2023 года.

Резидентом группы оказался 52-летний местный житель. Ранее он демонстративно излагал свои прокремлевские взгляды среди окружающих.

Его подельник работал водителем руководителя одной из райадминистраций областного центра. Позже резидент привлек к группе еще пятерых жителей региона.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему, боевые гранаты, а также мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Суд признал резидента группы и его сообщника - водителя должностного лица, виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

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