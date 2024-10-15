Жизнь КАРТА Украину накроют осенние дожди, температура сильно опустится

2024-10-15 11:33

На большинстве территории Украины кроме центра и юга, во вторник, 15 октября, пройдут дожди, температура воздуха упадет ночью до 3-8°С тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем на севере, западе, востоке и Винницкой области прогнозируют небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный с переходом в северный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°С тепла, днем ​​7-12°С, в южной части и восточных областях 12-17°С.

В то время как на высокогорье Карпат небольшой мокрый снег, температура ночью и днем ​​около 0°С.

В Киеве во вторник небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8°С тепла, днем ​​10-12°С.

В среду синоптики прогнозируют умеренный дождь в Крыму, в то время как в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в западных областях заморозки в воздухе 0-3°С. В то же время на остальной территории 3-8°С тепла, днем ​​температура 9-14°С, в северной части 6-11°С.

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