Жизнь В Киеве арестовали админов сервисных центров МВД за подмену статуса талонов "резерв"

2024-10-16 11:28

Администраторы одного из территориальных сервисных центров МВД Украины безосновательно изменяли в системе статус зарезервированных талонов, которые должны предоставляться исключительно лицам с инвалидностью и другим льготным категориям. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



"Три администратора одного из ТСЦ вмешивались без предусмотренного законом разрешения в Систему управления очередью сервисного центра, безосновательно меняя статус талонов "резерв", после чего такие талоны становились "обычными" и поступали в систему. Отдельным лицам администраторы сообщали, когда именно в системе появятся эти талоны, для того чтобы именно они получили их без очереди. Задокументировано около 20 эпизодов такого вмешательства в Систему управления очередью. Кроме того, в этом ТСЦ задержали женщину, которая за деньги "помогала" ускорить реестрами авто вне очереди. Ее услуги стоили от 3,5 тысячи грн за один автомобиль", - сообщили в прокуратуре.



Используя свои связи в сервисном центре, женщина помогала перерегистрировать машины по поддельным справкам из ТЦК. Задокументировано два случая такой перерегистрации. Женщину задержали.



Фигурантам объявлено подозрение. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении администраторов от должностей.