ВОЙНА В Украине фото роССияне модернизировали ударные дроны "Шахед": что улучшили

2024-10-16 19:15

Теперь вражеские дроны летают быстрее и выше.

В российской армии провели модернизацию беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного, работающего в мобильном подразделении ПВО.

Украинский боец 15 октября рассказал, что раньше российские дроны "Шахед" были очень медленными, сложными в маневрировании и могли летать только на низких высотах.

Однако с тех пор российские войска модернизировали компоненты "Шахедов", чтобы они летали быстрее и выше.

Военный также отметил, что украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали технику и тактику для продолжения уничтожения вражеских дронов.

Напомним, что в ночь на среду, 16 октября, страна-агрессор Россия атаковала Украину 136 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила 51 из них.