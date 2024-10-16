ВОЙНА В Украине фото роССияне модернизировали ударные дроны "Шахед": что улучшили

2024-10-16 19:15

 

Теперь вражеские дроны летают быстрее и выше.

В российской армии провели модернизацию беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного, работающего в мобильном подразделении ПВО.

Украинский боец 15 октября рассказал, что раньше российские дроны "Шахед" были очень медленными, сложными в маневрировании и могли летать только на низких высотах.

Однако с тех пор российские войска модернизировали компоненты "Шахедов", чтобы они летали быстрее и выше.

Военный также отметил, что украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали технику и тактику для продолжения уничтожения вражеских дронов.

Напомним, что в ночь на среду, 16 октября, страна-агрессор Россия атаковала Украину 136 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила 51 из них.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

роССияне не готовятся к зиме на фронте, пытаясь продвинуться до морозов, – Силы обороны

2024-10-15 21:37

ВСУ могут уйти из Курской области в ближайшие недели, - аналитик BILD

2024-10-14 16:05

роССияне расстреляли украинских пленных: это произошло на Курщине

2024-10-13 08:30

Украинская армия сорвала замысел роССиян на Курщине, - ЦПД

2024-10-12 08:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

рф накапливает крылатые ракеты: когда оккупанты могут снова ударить по инфраструктуре

2024-10-16 21:37

фото роССияне модернизировали ударные дроны "Шахед": что улучшили

2024-10-16 19:15

Рашисты отчаянно пытаются захватить побольше до наступления морозов

2024-10-16 12:30

В Харькове задержали подростков за поджог трансформаторной подстанции

2024-10-16 09:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

рф накапливает крылатые ракеты: когда оккупанты могут снова ударить по инфраструктуре 2024-10-16 21:37
фото роССияне модернизировали ударные дроны "Шахед": что улучшили 2024-10-16 19:15
Рашисты отчаянно пытаются захватить побольше до наступления морозов 2024-10-16 12:30
В Харькове задержали подростков за поджог трансформаторной подстанции 2024-10-16 09:35