ВОЙНА В Украине Минздрав отменил установленные Хмельницкой МСЭК инвалидности 74 военнообязанным

2024-10-22 12:27

Министерство здравоохранения провело проверки и отменило выводы об установлении инвалидности 74 военнообязанным Хмельницкой МСЭК. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос Українських Новин.

"Проработано более 18 779 тыс. медико-экспертных дел. В 3 146 делах решение МСЭК было признано сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 74 делам были пересмотрены и отменены", - отметили в сообщении.

Так, в 38 случаях ІІ группа инвалидности отменена и установлена ​​ІІІ группа инвалидности. В 36 случаях группа инвалидности снята.

Проверки были проведены во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", введенного в действие Указом Президента Украины от 12 сентября 2023 года № 576/2023.

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о первых результатах проверки по приобретению инвалидности прокурорами. Служебное расследование показало, что у 61 прокурора Хмельнитчины есть инвалидность, причем 80% из них получили ее до начала полномасштабного вторжения.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с МСЭК и оформлением фальшивых инвалидностей.