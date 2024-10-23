В Киеве мужчина выкрал из машины военного средства РЭБ и документы

В Киеве мужчина обворовал автомобиль военного - украденные вещи нашли, 40-летнему киевлянину сообщили о подозрении (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Мужчина вечером ходил по дворам и заглядывал в салоны автомобилей. Увидев в салоне "Додж Рам" какие-то вещи, он разбил окно машины и похитил РЭБ, пульт управления дроном, ноутбук и документы военного.
После этого подозреваемый собрал его в сумку и отдал на хранение соседке. Во время проведения неотложных обысков украденные вещи обнаружили.
Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.