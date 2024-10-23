Жизнь В Киеве мужчина выкрал из машины военного средства РЭБ и документы

2024-10-23 10:29

В Киеве мужчина обворовал автомобиль военного - украденные вещи нашли, 40-летнему киевлянину сообщили о подозрении (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Мужчина вечером ходил по дворам и заглядывал в салоны автомобилей. Увидев в салоне "Додж Рам" какие-то вещи, он разбил окно машины и похитил РЭБ, пульт управления дроном, ноутбук и документы военного.

После этого подозреваемый собрал его в сумку и отдал на хранение соседке. Во время проведения неотложных обысков украденные вещи обнаружили.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.