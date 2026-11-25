ВІЙНА В Україні Мешканці Києва вперше за багато років помітили передвісника закінчення війни

2026-11-25 12:37

Мешканці Києва зафіксували на фото і відео в столиці появу незвичних птахів - білих ворон. Користувачі соціальних мереж, які обговорювали цю тему, наголосили, що вперше за багато років зіткнулися з білими воронами, які, до того ж, дуже впевнено почуваються у зграї серед сірих та чорних родичів.

За свідченнями свідків, у столиці було помічено декілька таких птахів. Інша частина коментаторів висловила думку, що поява білих ворон у столиці України під час війни може бути певним знаком як для Києва, так і для всієї України, оскільки їх вважають містичними істотами, своєрідними посередниками між світами та передвісниками.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не можуть вважатись науками, і не всі прогнози збуваються на 100%. Інформація часто носить розважальний характер, тому її слід сприймати не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо у неї буде достатньо сили духу та натхнення, щоб змінити своє життя на краще.

У свою чергу, український дослідник містичних вчень Ігор Мехеда у коментарі для ТСН.ua зазначив, що з позицій езотерики поява білих ворон під час війни дійсно вважається народним повір'ям про передвісника початку процесу закінчення війни.

"По-перше, поява таких рідких птахів як білі ворони - це добрий знак. Сама ворона у різних духовних течіях світу означає дуже великі речі. Якщо брати до уваги давньослов’янську традицію, то ворон вважається птахом божества Велеса. Велес символізує багатство та таємні знання. Ворон, згідно давніх вчень, пов’язаний з трьома силами, але йдеться про птахів чорного окрасу, які символізують невидимий світ.

Білий ворон, згідно вчень, означає щось таємне, потойбічне, щось з божествених світів втілюється у наш світ. І це щось стає білим, як наш світ. Іншими словами, починає вмикатись додаткова функція, яка раніше не виконувалась. Вважається, що саме білий ворон є передвісником несподіваних, але добрих подій", - розповідає в коментарі для ТСН.ua Ігор Мехеда.

Він також додає: "Зокрема і поява білих ворон у Києві може свідчити про зміни. Білі ворони віщують про несподіване, що має завершитись добрим результатом. Тобто початок змін покладено і ці зміни мають завершитися добрими новинами. Як швидко? Якщо брати до уваги народні повір’я, то протягом трьох місяців".

У цьому контексті Ігор Мехеда порівнює білу ворону з чорним лебедем.

"Колись біологи припускали, що чорних лебедів не може бути, але ж вони існують. Крім того, "чорним лебедем" називають несподіване, яке змінює хід історії. Враховуючи, що в Україні зараз триває війна, можна припустити, що після цього можливі добрі новини для нашої країни.

Події можуть стосуватись, наприклад, політичної ситуації або втручання природніх сил, які здатні змінити перебіг обстановки. Білі ворони, звісно, не прямий передвісник закінчення війни, а передвісник початку процеса закінчення війни", - вважає Ігор Мехеда.

Також у відкритих джерелах вказується, що білий колір у ворон є генетичною мутацією, але такі випадки трапляються вкрай рідко.