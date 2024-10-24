ВОЙНА В Украине Когда Украина получит первую партию универсальных французских истребителей Mirage 2000

2024-10-24 08:26

Франция поставит Украине первую партию из трех самолетов Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Об этом сообщила газета La Tribune.

"Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Эта цифра до сих пор не была объявлена ​​ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Указано, что самолеты будут вооружены крылатыми ракетами SСALP и AASM бомбами для выполнения боевых задач класса воздух-земля.

Напомним, 6 июня президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Mirage 2000. По его словам, будет предусмотрена программа подготовки пилотов. При этом он не назвал точное количество Mirage 2000, которое может получить Украина.