ВОЙНА В Украине Франция заявила, что будет ежемесячно поставлять Украине новейшие авиабомбы AASM

2024-01-19 20:34

Франция намерена ежемесячно поставлять Украине порядка полусотни бомб AASM. Страна способна поддерживать такие темпы минимум до конца 2024 года. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Figaro.

Кроме того, Лекорню отметил, что поставки авиабомб начнутся уже в январе 2024 года.

Также министр обороны Франции заявил об увеличении поставок боеприпасов для артиллерии до 3000 снарядов в месяц.

"В период с февраля 2022 года до конца 2023 года Франция поставляла в Украину 2000 снарядов в месяц, с января - 3000 снарядов в месяц", - заявил Лекорню.