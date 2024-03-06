ВОЙНА В Украине ВСУ впервые использовали французские бомбы AASM Hammer: чем они особенные

2024-03-06 17:37

Ранее украинские военные наносили удары по оккупантам с помощью американских бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM), однако их поставки прекратились, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Украины впервые использовали французские авиабомбы AASM Hammer. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 5 марта.

Издание Forbes 4 марта заявило, что украинские военные используют бомбы AASM Hammer после того, как в январе 2024 года Франция начала поставлять их в количестве 50 единиц в месяц.

По данным журналистов, ранее украинские бойцы наносили удары по врагу американскими бомбами Joint Direct Attack Munition (JDAM), однако их использование прекратилось из-за того, что "США недавно не оказали помощь Украине".

AASM - что это за оружие

AASM разработали специалисты французской компании Safran Electronics & Defense. Базовая версия боеприпаса состоит из носового модуля с системой наведения и хвостового модуля, который имеет оперение и ракетный ускоритель.

Все это присоединяют к обычной неуправляемой 250-килограммовой бомбе. Предполагается, что Hammer может поражать цели на дальности около 70 км.

Стоимость одного комплекта AASM на 2011 год составляла примерно 160 тыс евро. Среди штатных носителей боеприпаса - французский ударный самолет Mirage 2000D и многоцелевой истребитель Dassault Rafale.

Напомним, ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что украинские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24 адаптировали под новые бомбы AASM. Также сообщалось о первых поставках Armement Air-Sol Modulaire.