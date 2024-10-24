ВОЙНА В Украине В Украине посчитали, сколько еще мужчин могут мобилизовать

2024-10-24 19:15

 

Мобилизационный ресурс Украины составляет около 3-5 миллионов мужчин от 25 до 60 лет.

Об этом сообщила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире "Киев 24".

По ее словам, приблизительно численность населения Украины на подконтрольных территориях оценивается в чуть более 31 миллиона человек. Что касается мобилизационного ресурса, то здесь даются только приблизительные оценки.

"Называют разные оценки в разных источниках. Было несколько попыток (подсчета, – ред.). Негосударственные аналитические центры делали такие расчеты. Называются цифры от 2-3 до 5 миллионов человек. Это подсчет именно мужчин в возрасте от 25 до 60 лет", – рассказала демограф.

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