Политика Верховная Рада дала старт реформированию Счетной палаты

2024-10-30 13:34

Верховная Рада приняла в целом законопроект №10044-д по реформированию Счетной палаты. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, соответствующее решение было поддержано 240 народными депутатами.

Законом предусмотрено существенное реформирование работы Счетной палаты в соответствии со стандартами Международной организации высших органов аудита (INTOSAI). Вводится конкурсный отбор членов Палаты с преимущественным правом голоса международных экспертов и сокращение числа членов с 13 до 11.

Также документ расширяет полномочия Счетной палаты, предоставляя право проводить аудиты средств местных бюджетов, коммунальных предприятий, внебюджетных фондов и средств, полученных от международных партнеров. Палата сможет проверять консолидированную финансовую отчетность субъектов государственного сектора и бюджетов.

Вместе с тем, законом устанавливается требование о прохождении Счетной палатой внешнего оценивания своей деятельности каждые пять лет и вводятся четкие парламентские процедуры рассмотрения отчетов учреждения.

Закон также гарантирует политическую и финансовую независимость Счетной палаты и обязывает профильные комитеты Верховной Рады рассматривать ее отчеты и контролировать выполнение рекомендаций.

Ярослав Железняк напомнил, что принятие данного закона было одним из требований для получения финансирования от МВФ и США на сумму более 2 млрд долларов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Законопроект о повышении военного сбора и налогов признали неконституционным

2024-10-10 12:30

Чому перезавантажувати БЕБ та митницю в 2025 році вже буде запізно

2024-04-09 09:24

Рада впервые за долгое время не смогла принять ни одного решения - стала известна реальная причина

2024-03-29 09:29

Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год с дефицитом

2023-11-09 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

Некоторые чиновники из ЕС ждут победы Трампа на выборах: Politico назвал главные причины

2024-10-30 16:05

Глава Офиса президента Зеленского провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном

2024-10-30 15:38

Верховная Рада дала старт реформированию Счетной палаты

2024-10-30 13:34

Участие войск КНДР в войне: в Госдепе США прокомментировали

2024-10-29 20:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Некоторые чиновники из ЕС ждут победы Трампа на выборах: Politico назвал главные причины 2024-10-30 16:05
Глава Офиса президента Зеленского провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 2024-10-30 15:38
Верховная Рада дала старт реформированию Счетной палаты 2024-10-30 13:34
Участие войск КНДР в войне: в Госдепе США прокомментировали 2024-10-29 20:48