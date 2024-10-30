Верховная Рада дала старт реформированию Счетной палаты

Верховная Рада приняла в целом законопроект №10044-д по реформированию Счетной палаты. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, соответствующее решение было поддержано 240 народными депутатами.
Законом предусмотрено существенное реформирование работы Счетной палаты в соответствии со стандартами Международной организации высших органов аудита (INTOSAI). Вводится конкурсный отбор членов Палаты с преимущественным правом голоса международных экспертов и сокращение числа членов с 13 до 11.
Также документ расширяет полномочия Счетной палаты, предоставляя право проводить аудиты средств местных бюджетов, коммунальных предприятий, внебюджетных фондов и средств, полученных от международных партнеров. Палата сможет проверять консолидированную финансовую отчетность субъектов государственного сектора и бюджетов.
Вместе с тем, законом устанавливается требование о прохождении Счетной палатой внешнего оценивания своей деятельности каждые пять лет и вводятся четкие парламентские процедуры рассмотрения отчетов учреждения.
Закон также гарантирует политическую и финансовую независимость Счетной палаты и обязывает профильные комитеты Верховной Рады рассматривать ее отчеты и контролировать выполнение рекомендаций.
Ярослав Железняк напомнил, что принятие данного закона было одним из требований для получения финансирования от МВФ и США на сумму более 2 млрд долларов.