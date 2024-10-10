Законопроект о повышении военного сбора и налогов признали неконституционным

Главное юридическое управление Верховной Рады проанализировало законопроект №11416-д о повышении ставок военного сбора и других налогов. В заключении подчеркнули, что некоторые его положения не соответствуют Конституции.
"В Главном юридическом управлении в крайне сжатые сроки осуществлена юридическая экспертиза подготовленного ко второму чтению Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одноименного законопроекта и, по результатам экспертизы, отмечаем, что его отдельные положения не соответствуют Конституции, не согласовываются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины", - говорится в заключении юристов.
В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%, которое планируется в случае принятия законопроекта в нынешней редакции от 1 октября, противоречит статье 58 Конституции. Эта статья определяет, что законы не могут оказывать обратное действие.
Также отмечается, что законопроект имеет еще несколько проблем:
Напомним, 17 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении налогов. В то же время нардепы провалили сокращенную процедуру по правкам.