Экономика Законопроект о повышении военного сбора и налогов признали неконституционным

2024-10-10 12:30

Главное юридическое управление Верховной Рады проанализировало законопроект №11416-д о повышении ставок военного сбора и других налогов. В заключении подчеркнули, что некоторые его положения не соответствуют Конституции.

"В Главном юридическом управлении в крайне сжатые сроки осуществлена ​​юридическая экспертиза подготовленного ко второму чтению Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одноименного законопроекта и, по результатам экспертизы, отмечаем, что его отдельные положения не соответствуют Конституции, не согласовываются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины", - говорится в заключении юристов.

В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%, которое планируется в случае принятия законопроекта в нынешней редакции от 1 октября, противоречит статье 58 Конституции. Эта статья определяет, что законы не могут оказывать обратное действие.

Также отмечается, что законопроект имеет еще несколько проблем:

  • введение авансовых взносов с НДФЛ, налога на прибыль предприятий и военного сбора без учета переплат нарушает принцип равенства налогоплательщиков.
  • определение авансового взноса для обменников по налогу на прибыль в евро противоречит конституционному статусу гривны как денежной единице Украины.
  • некоторые положения не отвечают требованиям Конституции по юридической определенности и предсказуемости закона.
  • юристы также критикуют повышенную ставку сбора для всех физлиц, а также изменения минимального налогового обязательства для владельцев сельскохозяйственных земель. Последняя норма также нарушает распределение полномочий между ветвями власти.

Напомним, 17 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении налогов. В то же время нардепы провалили сокращенную процедуру по правкам.

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