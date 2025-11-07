Політика Кабмін України відмовився продовжувати пільги на імпорт електромобілів попри рішення Ради

2025-11-07 08:28

Кабінет Міністрів відмовився продовжувати пільги на імпорт електромобілів, попри підтримку відповідної поправки у Раді. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік – не очікуйте. Попри врахування правки в Раді, вона відхилена урядом. Шанс це змінити мінімальний – тобто я переконаний, пільги не буде", - зазначив Железняк.

Уряд відхилив пропозицію народних депутатів під час доопрацювання проєкту закону "Про державний бюджет на 2026 рік" до другого читання, навіть попри те, що Рада попередньо це схвалила. Поправку підтримали 248 депутатів.

Нині ввезення та продаж електромобілів не підпадає під ПДВ до 1 січня 2026 року, втім, зараз пільги скасують.

Як прокоментував Данило Гетманцев, лобісти змогли протягнути правку під час першого читання бюджету, проте продовження пільг позбавило б армію 30 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у вересні в Україні вперше найпопулярнішими стали електромобілі, які охопили третину продажів нових легковиків, тоді як частка авто з традиційними двигунами впала до 47%.