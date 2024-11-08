ВОЙНА В Украине Украина временно закрыла пункты пропуска на границе с Молдовой

2024-11-08 18:28

На границе с Молдовой не работают пункты пропуска. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас пассажиропоток на границах по сравнению с летним периодом значительно снизился.

"Например, за минувшие сутки он был на уровне 80 тысяч человек в обоих направлениях, и если говорить о направлениях движения, то он был в процентном соотношении 50 на 50. В выходные пассажиропоток может достигать около 100-105 тысяч человек в сутки", - рассказал спикер.

Напомним, на границе со Словакией было временно приостановлено оформление грузовиков. А в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенное на польско-украинской границе возможны задержки движения из-за начала ремонтных работ по замене дорожного покрытия.