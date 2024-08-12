ВОЙНА В Украине Перемещения белорусской военной техники вблизи украинской границы не зафиксировано

2024-08-12 10:27

По состоянию на данное время перемещение белорусской техники вблизи украинской границы не зафиксировано. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net.

Так, Демченко прокомментировал сообщения о перемещении техники минобороны Беларуси в Гомельской и Мозырской области.

Спикер добавил, что ситуация по границе остается без изменений.

Ранее в минобороны СБ заявили, что подразделения одного из механизированных соединений армии Беларуси приведены в готовность к выполнению задач по назначению.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко отдал указания по усилению группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Военные части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы Полонез и комплексы Искандер, получили задание на проведение маршей в назначенные районы.