ВОЙНА В Украине Где зафиксировано наибольшее количество попыток пересечения украинской границы уклонистами

2024-08-09 20:34

Наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы украинскими мужчинами наблюдается на границе Молдовы и Румынии. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Больше всего таких попыток совершается в направлении "зеленого" участка границы, то есть за пределами пунктов пропуска. За последнее время больше всего попыток совершается на границе с Молдовой и Румынией", - сказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что также остаются попытки незаконного пересечения границы и через пункты пропуска.

"Но там схемы, когда нарушители используют либо поддельные документы, либо пытаются спрятаться в конструктивных особенностях транспортных средств, либо пытаются подкупить инспекторов Государственной пограничной службы", - добавил Демченко.