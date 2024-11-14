ВОЙНА В Украине ВСУ остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили бронетехнику и значительную часть живой силы

2024-11-14 14:29

Информация об оккупации поселка Ильинка Кураховской общины Донецкой области и якобы пребывании вражеских войск в городе Купянске в Харьковской области не соответствует действительности. Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций (СтратКом) Вооруженных сил Украины в четверг, 14 ноября.

"Вчера украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы. Купянск полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем", - говорится в сообщении.

В ВСУ призывали внимательно проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам.