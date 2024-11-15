Курьезы Известный производитель игрушек случайно напечатал на упаковках кукол ссылку сайта для взрослых

2024-11-15 20:34

Компания Mattel попала в неприятную ситуацию из-за ошибки на упаковке своих новых кукол, созданных к премьере фильма Wicked, сообщает CNN.

На коробках был напечатан веб-адрес, который должен был вести на официальный сайт фильма, но из-за опечатки ссылка перенаправляет на сайт для взрослых. Компания уже официально принесла извинения за ситуацию и рекомендует родителям удалить упаковку или закрыть доступ к ссылке.

Фильм Wicked с Арианой Гранде и Синтией Эриво в главных ролях - адаптация бродвейского мюзикла, рассказывающая историю о событиях в стране Оз до прибытия Дороти.

 

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