фото-видео фото Впервые в истории прототипом куклы Barbie стала украинская спортсменка

2020-03-06 22:12 123

Компания Mattel, выпускающая кукол Barbie, впервые посвятила украинке куклу из серии Role Models, которую ежегодно презентуют к Международному женскому дню.

Как передает bigkiev, ею стала олимпийская чемпионка-2008, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию и просто красавица, Ольга Харлан.

Свою миниатюрную копию Ольга уже представила в Киеве. По словам организаторов, они ежегодно отдают дань десяти женщинам из разных европейских стран в возрасте от 17 до 34 лет, которые говорят на десяти языках. Эти женщины получают в подарок по уникальной кукле, созданной по их образу. Это наивысший знак почета от Барби. Эти куклы не продаются.



