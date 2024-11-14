Жизнь Козловский передал 2 млн грн на медоборудование для Unbroken

2024-11-14 17:34

Григорий Козловский - почетный президент ФК "Рух"(Львов)

Григорий Козловский, ФК «Рух и Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен на закупку медицинского оборудования для Центра Unbroken. Новое оборудование значительно улучшит процесс реабилитации пациентов.

Футбольный клуб «Рух», его основатель Григорий Козловский и Emily Resort сделали значительный вклад в поддержку медицинской сферы, перечислив 2 миллиона гривен на закупку важных медицинских инструментов для Центра Unbroken. За эти средства будет приобретен набор кардиохирургических инструментов, которые будут использоваться для миниинвазивных кардиохирургических вмешательств.

Это решение стало ответом на запрос благотворительного фонда «Медицинские инновации», целью которого является предоставление качественной медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате войны, в частности военнослужащим. Современное оборудование позволит проводить операции с минимальными разрезами, что значительно улучшит процесс реабилитации пациентов и позволит предоставлять медицинские услуги, соответствующие европейским стандартам кардиохирургии.

«Мы всегда готовы поддерживать благотворительные инициативы, особенно когда речь идет о помощи военным и гражданским, пострадавшим в результате войны. Для нас важно, чтобы они имели доступ к качественной медицинской помощи, и мы рады присоединиться к этому важному процессу», - отметил Григорий Козловский, основатель ФК «Рух».

Гендиректор Первого медобъединения Львова Олег Самчук также выразил благодарность за поддержку: «Мы очень благодарны ФК «Рух», Григорию Козловскому и Emily Resort за эту благотворительную помощь. Перечисленные 2 миллиона гривен позволят нам закупить необходимые инструменты для кардиохирургических вмешательств. Это поможет нам лечить наших защитников, среди которых есть много пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами. В этом году Emily Resort уже оказал нам помощь на закупку протезов для военных, поэтому мы очень ценим их системную поддержку».

Григорий Козловский добавил: «Это не первое и не последнее наше подобное сотрудничество, ведь мы и в дальнейшем будем поддерживать подобные инициативы».

Григорий Петрович Козловский, вместе со своей командой ФК «Рух» и БФ «Рух у майбутнє», продолжает активно поддерживать украинских военных. В частности, в октябре они провели аукцион на котором было собрано 10 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины. На эти деньги было приобретено медицинское оборудование для реабилитационного центра, который работает на базе комплекса Emily Resort.

Ранее Григорий Козловский вместе с ФК «Рух» и Emily Resort инвестировали 6 миллионов гривен в важные гуманитарные инициативы. Эти средства были направлены на протезирование военных и гражданских через Superhumans Center и фонд Unbroken, а также на восстановление больницы «Охматдет».