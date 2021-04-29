Курьезы Львовский депутат оформил частный медицинский центр на годовалого сына

2021-04-29 13:43

Депутат Львовского областного совета, бизнесмен Григорий Козловский, оформил право собственности на частный медицинский центр, который строится в городе, на своего 11-месячного сына Ярему. Об этом пишет издание Наши деньги. Львов.

Согласно выписке из государственного реестра прав на недвижимое имущество, помещение площадью примерно 4,2 тыс. кв. м Ярема Григорьевич Козловский получил 9 апреля 2021 года на основании договора дарения.

Здание, владельцем которого стал ребенок - это будущий частный медицинский центр с родильным домом, который строит ООО Лемберг Медикал Центр. Владелицей компании является жена депутата Юлия Козловская, возглавляет фирму сам Григорий Козловский.

На ребенка зарегистрирована также квартира и два парковочных места в жилом комплексе Avalon 37, четыре квартиры в жилом комплексе Avalon Time, два помещения гостевых домов-эллингов в Винниках и дом в Сходнице с бассейном.

Напомним, 49-летний Григорий Козловский, депутат Львовского городского совета от Евросолидарности, также является совладельцем Львовской табачной фабрики, строительной корпорации Avalon, гостиницы Grand Hotel и ряда ресторанов в центре Львова. Козловскому также принадлежит футбольный клуб Движение (Винники).