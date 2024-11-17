Жизнь Ударят морозы до -9°С: на Киев надвигается похолодание со снегопадами, названа дата

2024-11-17 13:30

В ближайшее время в Киеве синоптики прогнозируют "плюсовую" температуру воздуха. Однако уже со следующей пятницы, 22 ноября, ночью столбики термометров начнут опускаться и уже через несколько дней ожидается до -9°С.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Во второй половине месяца даже возможны осадки в виде снега с дождем.

Так, в первой половине следующей недели, с 18 по 20 ноября, в Киеве синоптики прогнозируют небольшое потепление. К среде температура воздуха поднимется до +8°С. Даже на следующий день, в четверг, 21 ноября, несмотря на снег с мелким дождем, она будет оставаться такой же.

Уже с пятницы температура воздуха днем ​​максимально прогреется до +2°С, а ночью столбики термометра опустятся до -1°С. После этого ночные заморозки будут постоянно. Если в воскресенье 24 ноября синоптики прогнозируют до -3°С, то уже ночью на понедельник, 25 ноября, ожидается до -9°С.

Следует добавить, что согласно информации портала Meteofor, в Киеве ночные морозы также ожидаются начиная с 22 ноября с последующим понижением температуры. Однако прогнозируется, что в понедельник ожидается только до -5°С. В эти дни возможны осадки в виде снега с дождем, а затем, к концу месяца, преимущественно облачная погода с прояснениями.

Отметим, последняя декада ноября принесет существенное ухудшение погоды в Украине. Уже со среды, 20 ноября, ожидается перестройка синоптических процессов, что принесет ощутимое похолодание и снег. Дневные и ночные температуры будут все больше приближаться к отметке 0°С, погода станет действительно некомфортной.

Стоит добавить, что последняя декада ноября принесет существенное ухудшение погоды в Украине Уже со среды, 20 ноября, ожидается перестройка синоптических процессов, что принесет ощутимое похолодание и снег.