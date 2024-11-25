ВОЙНА В Украине Новые правила бронирования: что изменится с 1 декабря

2024-11-25 16:48

Бронирование работников будет производиться только в электронном виде.

Из-за войны, которую начала РФ, в Украине объявлено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, но некоторые могут получить бронь. Недавно Кабмин изменил критерии бронирования работников. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время общенационального телемарафона «Єдині новини» рассказал, как будет осуществляться бронирование с 1 декабря.

Федоров пояснил, что с 1 декабря возобновляется процесс бронирования через портал «Дія».

«То есть не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате», – сказал он.

Чиновник добавил, что такой формат позволяет оперативно давать статус брони и отражать ее в системе.

Воспользоваться услугой бронирования могут только те компании, которые подтвердят свою критичность по новым правилам.

Ранее мы писали, что правительство рассматривает несколько вариантов, чтобы снизить количество забронированных работников критически важных предприятий. Один из вариантов – могут позволить бронировать только 70-90% работников, а не 100%.