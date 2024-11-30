Жизнь Пенсии, выплаты ВПЛ, субсидии и тарифы: что и как изменится с 1 декабря

2024-11-30 08:30

В декабре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся у тех пенсионеров, кто получит право на возрастную надбавку, или денежную помощь от ВПП ООН. Также в декабре все украинцы, которые находятся в Украине, получат 1000 грн государственной помощи, а отдельно категории граждан получат 6500 грн помощи на детей.

Возрастная надбавка к пенсии

В декабре 2024 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.

Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

▪ лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

Помощь пенсионерам от ВПП ООН

Также в декабре размер пенсии увеличится у тех пенсионеров, кто имеет право на выплаты от ВПП ООН.

Напомним, что программа дополнительной денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлена до декабря 2024 года включительно.

Впоследствии в перечень получателей этой помощи вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью.

Размер выплаты от ВПП ООН — это сумма, равная разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую пенсионер, который соответствует всем требованиям, получает сейчас.

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые:

▪ получают пенсию меньше 3250 грн;

▪ проживают на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен приказом № 309);

▪ не получали после 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. А выплата производится или на банковскую карточку, или через отделение Укрпочты (для пенсионеров, которые получают пенсию через АО Укрпочта).

Как пенсионерам получить в декабре 1000 грн от государства

В декабре 2024 года пенсионеры смогут получить 1000 грн в рамках программы єПідтримка («Тысяча Зеленского»). Помощь от государства является одноразовой и будет доступна для украинцев, которые находятся в Украине. Будет действовать программа в течение декабря 2024 — февраля 2025 года.

Деньги будут начислять на карту Национального кэшбэка, которую можно оформить через приложение Дія или через банк, который является партнером программы.

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через Укрпочту — смогут получить помощь через Укрпочту. Перечень тех, кто может получить помощь через Укрпочту формирует Министерство социальной политики. Те, кто войдут в перечень на получение средств через Укрпочту, не могут подать заявку через Дію.

Потратить средства они смогут также через Укрпочту — на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

Полученные деньги можно потратить до конца 2025 года. Снять наличные с карты Национальный кэшбэк нельзя.

Идентификация пенсионеров в декабре

Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, для продолжения выплат могут пройти проверку в декабре любым удобным способом.

Важно знать, что средства пенсионеров, которые не прошли проверку, будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения ими идентификации. После прохождения — пенсию перечислят на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты.

В то же время, в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год правительство предлагает забрать деньги с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если они не прошли идентификацию. То есть, Ощадбанк обяжут переводить остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, открытых в этом банке, обратно в ПФУ.

Кроме этого, пенсионеры, которые находятся за рубежом, могут в декабре пройти процедуру физической идентификации и подтвердить свое право на пенсию. Выплата пенсии таким пенсионерам будет осуществляться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения ими до 31 декабря каждого года физической идентификации.

Кто будет получать выплаты ВПЛ с 1 декабря

В августе 2024 года срок выплаты пособия на проживание для значительной части ВПЛ уязвимых категорий закончился. Эти внутренне перемещенные лица получали выплату как минимум с июля 2023 года, а большинство из них — полтора или два года.

Для продолжения поддержки ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, Правительство продлило эти выплаты еще на 6 месяцев — то есть до февраля 2025 года.

В декабре выплаты автоматически без дополнительного обращения будут получать наиболее уязвимым категориям переселенцев, которые не имеют возможности работать:

▪ пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

▪ люди с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети;

▪ дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

▪ для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

▪ для других лиц — 2000 грн.

Получать деньги можно 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Кому нужно писать новое заявление на выплаты

Другие категории ВПЛ тоже могут получать помощь от государства. Это касается:

▪ семей с детьми до 14 лет, проживающих в зоне активных или возможных боевых действий, или же в условно безопасных регионах, но дети там не имеют возможность учиться оффлайн;

▪ семей, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

▪ малолетних детей до 14 лет, прибывших без сопровождения родителей (по заявлению лица, состоящего в родственных отношениях);

▪ беременных женщин, начиная с 30 недели беременности.

Такие категории ВПЛ могут в декабре подать специальное заявление на назначение или продление выплат.

Также по заявлению помощь может быть продолжена тем переселенцам, которые достигли 60 летнего возраста и не имеют права на пенсионную выплату, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не превышает 9444 грн (дата перемещения не имеет значения).

Кому из ВПЛ компенсацию за уничтоженное жилье будут предоставлять в первую очередь

В декабре будет расширен перечень лиц, которые будут иметь приоритетное право на компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы єВідновлення. В него планируют добавить следующие категории ВПЛ:

▪ пенсионеры;

▪ лица с инвалидностью III группы;

▪ лица, воспитывающие ребенка до 6 лет или ребенка с инвалидностью;

▪ одинокие матери или родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 14 лет;

▪ лица, имеющие на иждивении двоих детей;

▪ усыновители, опекуны и попечители ребенка;

▪ больные тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний по перечню, утвержденному Минздравом;

▪ имеют на содержании ребенка, который болеет тяжелыми поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, орфанным заболеванием или другими тяжелыми болезнями.

Размер компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества рассчитывается Комиссией по установленной законодательством формуле, отдельно выведенной для домов и отдельно для квартир.

Компенсация предоставляется только в пределах предельных квадратных метров уничтоженного жилья:

▪ не более 150 кв. метров — для квартир;

▪ не более 200 кв. метров — для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

Средняя сумма компенсации за уничтоженное жилье (размер одного сертификата) составляет 2,121 млн грн.

Новая единовременная выплата на детей в декабре

В течение декабря 2024 года семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми, или семьями-ВПЛ с детьми, которые получают выплаты на проживание, получат на каждого ребенка до 18 лет по 6500 грн одноразовой денежной помощи.

Также такая помощь будет начислена лицам с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц.

Дополнительно обращаться за назначением выплаты не нужно. Благодаря цифровым обменам и информации, имеющейся в государственных реестрах, выплату будет назначена автоматически, а средства поступят на карточный счет получателя помощи.

Денежная помощь в декабре 2024 года

В отопительном сезоне 2024−2025 украинцы будут иметь возможность получить дополнительную государственную помощь на приобретение твердого топлива.

Размер дополнительной поддержки определяется для каждого домохозяйства индивидуально, исходя из повышенного показателя стоимости твердого топлива. Ориентировочно выплаты будут обеспечены до конца декабря 2024 года.

Единовременную денежную помощь от ЮНИСЕФ могут получить эвакуированные семьи с детьми, которые относятся к уязвимым категориям. Размер помощи составляет 10 800 грн на каждого члена семьи (максимум 5 человек, включая взрослых до 2 человек).

По выплатам и регистрации следует обращаться в ближайший орган социальной защиты населения в общине, в которую переехала семья с детьми, с заявлением о выплате соответствующей помощи.

Также в декабре ВПЛ могут получить выплаты на аренду жилья. Денежную помощь оказывают БФ Каритас и БФ Право на защиту при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Субсидии на отопительный период 2024—2025: кому в декабре не нужно обращаться

В декабре украинцы будут получать жилищные субсидии на отопительный сезон 2024−2025 годов. Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг и расходы на управление многоквартирным домом назначается с момента обращения за ее назначением до окончания отопительного сезона.

В отопительный сезон 2024−2025 субсидии рассчитываются с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

В отопительном периоде 2024−2025 расчет субсидии будет проведен автоматически для всех, кому была назначена субсидия на неотопительный период 2024 года или чья субсидия составила 0,00 грн.

Таким образом, гражданам, которые уже получают субсидию или кому была назначена нулевая субсидия в летний период, не нужно обращаться дополнительно за выплатой.

Кто может обратиться в декабре за субсидией

В декабре для назначения жилищной субсидии на отопительный сезон 2024−2025 обратиться необходимо в следующих случаях:

▪ если документы на назначение субсидии подаются впервые;

▪ если в назначении жилищной субсидии на неотапливаемый период было отказано (долг, отсутствуют доходы и т. д.);

▪ если летом было подано заявление на прекращение субсидии и граждане пользовались льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желают получать жилищную субсидию;

▪ если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и т. д.

В случае обращения гражданина за ее назначением в период по 30 ноября 2024 года жилищная субсидия будет назначена с октября 2024 года. Если заявление поступит позже (например, в декабре), субсидия будет назначена с того месяца, в котором человек за ней обратился.

При расчете жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2024−2025 учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2024 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Что изменится в назначении субсидии в декабре

Для решения проблем с отключениями электроэнергии, тепла или водоснабжения, а также чтобы поддержать украинцев с небольшими доходами, в законодательстве произошли определенные изменения в назначении субсидии. В частности:

▪ на период действия военного положения, если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за ее отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет выплачиваться в ранее установленном размере, то есть не будет уменьшаться;

▪ предельный размер покупки, который ограничивает назначение субсидии увеличен с 50 до 100 000 грн;

▪ при этом, если человек или семья приобрела генерирующую установку, которая будет производить электроэнергию и помогать поддерживать нормальную жизнь в условиях войны, — ее приобретение стоимостью до 150 000 грн или разовый платеж в размере до 150 000 грн по кредиту на приобретение такой установки не будет учитываться при назначении субсидии.

Будет ли повышение тарифов в декабре

В Украине и в частности в Киеве тариф на поставку тепла для населения останется на уровне прошлогодних показателей из-за действия моратория на повышение тарифов. То есть мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный из-за военного положения, будет действовать и в этом отопительном сезоне.

Согласно данным Киевтеплоэнерго, в декабре жители столицы будут платить за отопление 1654,41 грн/Гкал.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения повысился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025 года. Таким образом, с 1 декабря мы и в дальнейшем будем платить за свет 4,32 грн/кВт-ч.

В декабре 2024 года и по 30 апреля 2025 года (в течение отопительного сезона) потребители, которые используют электроотопительные установки, будут платить по льготному тарифу за электроэнергию в размере 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц.

В декабре цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза, будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Цены на газ у остальных поставщиков будут в пределах от 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Напомним, в апреле 2024 года газоснабжающая компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана Фиксированный еще на год, руководствуясь действующим мораторием на поднятие цен.