ВОЙНА В Украине Мобилизация, новые правила на границе: что изменится для украинцев с 1 ноября

2024-10-31 22:15

Украинцев ждут изменения в последний месяц осени.

С 1 ноября 2024 года в Украине планируется ряд изменений, касающихся военного положения, мобилизации, таможни и различных выплат.

Продолжение военного положения

В Украине было продлено военное положение и общая мобилизация еще на 90 суток — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину это было 13-е голосование.

Размер пенсий

В ноябре некоторые категории пенсионеров получат повышенные набавки. Это касается пенсионеров, которые достигнут – 70, 75 и 80 лет.

Прибавки по возрасту будут распределены так:

300 грн — дополнительно получат украинцы с 70 до 74 лет

456 грн — дополнительно получат украинцы в возрасте с 75 до 79 лет

570 грн — дополнительно получат украинцы с 80 лет

Ежемесячные надбавки по возрасту будут начисляться автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Для другой категории пенсионеров увеличение пенсии в ноябре не произойдет.

Также в ноябре дополнительные средства смогут получить пенсионеры, имеющие право на выплаты Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).

Выплаты для ВПЛ с 1 ноября

Выплаты ВПЛ, находящиеся в сложных жизненных условиях, продлили до февраля 2025 года. То есть изменений в начислении пособия с 1 ноября не предусматривается. То есть, если финансово-имущественное состояние ВПЛ не изменилось, то выплата пособий будет производиться вплоть до февраля 2025 года.

Размер пособия в ноябре составляет:

для детей и лиц с инвалидностью — 3 000 грн

для других лиц — 2 000 грн

Тем не менее, пенсионеры из ВПЛ, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года, должны каждые шесть месяцев проходить процедуру идентификации. Это требуется для подтверждения выплат назначенному лицу.

Тарифы на коммунальные услуги в ноябре

Для большинства украинцев в ноябре не произойдет существенных изменений в начислении платы за газ, воду или электроэнергию. Однако в последний месяц осени все же принесет некоторые изменения в коммунальные тарифы для отдельных категорий потребителей.

Сколько будем платить за газ

В ноябре цена газа для бытовых потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза", будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Цены на газ у остальных поставщиков будут в пределах от 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Денежная помощь в ноябре

В отопительном сезоне 2024-2025 украинцы получат возможность получить дополнительную государственную помощь на приобретение твердого топлива.

Размер дополнительной поддержки определяется для каждого домохозяйства индивидуально исходя из повышенного показателя стоимости твердого топлива. Ориентировочно выплаты будут обеспечены до конца декабря 2024 года.

Тарифы на электроэнергию в Украине в ноябре

В ноябре не произойдет изменений в начислении платы за потребленную электроэнергию. Действующий тариф на электроэнергию для домашних потребителей действует с 1 июня 2024 года и составляет 4,32 грн за кВт-ч. При наличии двухзонного счетчика ночная ставка будет равна 2,16 грн за кВт-ч. Эти тарифы будут действовать до конца апреля 2025 года.

Также с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года владельцы электрических систем отопления смогут воспользоваться льготным тарифом, который составит 2,64 грн за кВт-ч при условии, что месячное потребление не превысит 2000 кВт-ч.

Новые ограничения скорости на дорогах в ноябре

С 1 ноября 2024 года во всех городах Украины изменяются правила ограничения скорости. Максимально допустимая скорость на дорогах составит 50 км/ч. В то же время правила дорожного движения остаются неизменными — вступают в силу нормы "зимнего периода", когда уровень опасности для участников движения повышается.

В связи с этим на отдельных участках дорог, где ранее была разрешена скорость до 80 км/ч, установят новые знаки, ограничивающие скорость до 50 км/ч.

Новые правила пересечения границы ЕС с ноября

С 10 ноября 2024 года в странах ЕС вступают в силу новые правила пересечения границы. На границах заработает новая IT-система — EES (Entry/Exit System).

Система будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев, прибывающих в Шенгенскую зону, включая граждан стран, не входящих в ЕС, таких как Украина, независимо от того, используют ли они визу или безвизовый режим.

Важно: безвиз для украинцев остается в силе, и никаких дополнительных налогов или сборов не вводится. Нововведения касаются только процедур проверки документов.

После запуска EES вместо штампов в паспорте будет применяться сканирование лица и отпечатков пальцев. Биометрические данные (фото лица и отпечатки пальцев) будут сниматься однократно во время первого въезда и сохраняться в системе в течение трех лет. Повторно их давать не нужно.

Гривны изымают из обращения: от каких купюр нужно избавиться

С ноября 2024 года Национальный банк Украины начнет изъятие из оборота старых банкнот номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в период с 2003 по 2007 годы. Эти купюры постепенно заменят на новые, имеющие более современный дизайн и усовершенствованные элементы защиты, уже вышедшие в обращение с 2014 года.