ВОЙНА В Украине Рашисты расстреляли пятерых безоружных пленных на Покровском направлении

2024-11-27 11:28

Рашисты расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении фронта в Донецкой области. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По предварительным данным, ранее в ноябре россияне совершили штурм украинских позиций вблизи села Петровка Покровского района. Пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме.

"После окружения дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).

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