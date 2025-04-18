ВОЙНА В Украине ВСУ удалось заметно потеснить врага на Покровском направлении - Сырский раскрыл детали

2025-04-18 08:26

В последние недели Вооруженные силы Украины освободили около 16 квадратных километров территории в Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Фейсбук.

Он рассказал, что в последние дни посещал бригады в оперативной зоне войск оперативно-тактической группировки (ОТГ) Донецк. Во время поездки главнокомандующий ВСУ заслушал доклады командующего ОТГ бригадного генерала Александра Тарнавского, работал с командирами бригад и решал проблемные вопросы, касающиеся организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.

По словам Сырского, рашисты не изменили своих планов и продолжают пытаться потеснить подразделения ВСУ за пределы Донецкой и Луганской областей.

"Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", - отметил Сырский.

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