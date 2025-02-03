ВОЙНА В Украине Александр Сырский рассказал о реальном положении дел на Покровском направлении

2025-02-03 11:33

Покровское направление сейчас одно из самых горячих на фронте. Украинские воины за первый месяц этого года обезвредили там 15 тысяч оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своем канале в Telegram.

Главком отметил, что на фронте идет оборонная операция, цель которой состоит в уничтожении вражеских сил и резервов противника.

Украинские защитники непрерывно наносят потериоккупантам на Покровском направлении.

"Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 – безвозвратно", – рассказал Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, эффективность и героизм.

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