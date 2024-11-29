ВОЙНА В Украине Глава ГУР подтвердил, что враг использует для ударов переданные Украиной в 90-е годы ракеты и самолеты

2024-11-29 17:29

Враг использует для ударов по украинским городам переданные ей Украиной в 90-е годы ракеты и истребители. Нация платит очень высокую цену в борьбе за собственную свободу. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в Telegram.

Так он отреагировал на информацию о том, что россия применяет истребители Ту-160, полученные 25 лет назад от Украины. По мнению Буданова, к таким событиям и решениям приводит отсутствие стратегического видения.

"Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Мы как страна и нация, которая платит чрезвычайно высокую цену в борьбе за собственную свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений", - заявил он.

В частности, Буданов обратил внимание на журналистское расследование по поводу использования россией украинской авиации. В частности, самолетов, которые в 90-х годах Украина передала рф в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

По мнению главы разведки, такие расследования важны. "Преодолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", - подчеркнул он.