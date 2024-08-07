ВОЙНА В Украине роССия уже посчитала, на сколько Украине хватит мобилизационного ресурса, - Буданов

2024-08-07 17:37



Оккупанты считают, что в условиях тотальной мобилизации, Украина будет воевать как минимум до 2033 года.

Россия проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны, и пришла к выводу, что минимум до 2033 года. Об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов на закрытой встрече в Киевской школе экономики. Его слова приводит "Форбс Украина".

Глава военной разведки признал, что вопрос мобилизации в Украине непростой, и некоторые люди "немного напуганы", ведь "им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор". Буданов считает ошибочным представление о том, что Украина уже исчерпала человеческие ресурсы для мобилизации.

"Российская Федерация проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. Если мы будем мобилизовать всех людей в возрасте от 18 лет включительно, то сможем вести войну до 2033 года. Если снизим порог до 16 лет (такой вариант РФ также рассматривала), тогда до 2044-го", - рассказал глава ГУР.

Вместе с тем Буданов подчеркнул, что это именно российские расчеты, тогда как Украина ценит жизнь своих граждан.

"Да и вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года, а до 2060-го и подавно. Здесь дело прежде всего в экономике - ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в основном не совсем свои средства, то Россия - собственные, и враг это тоже четко понимает", - говорит командующий ГУР.

Российские потери в войне

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны составили ориентировочно 586 тысяч человек убитыми и ранеными.

Также мы рассказывали, что за время полномасштабной войны Россия сняла со складов хранения почти половину всей бронетехники, которая там накапливалась с 1950-х годов. Из того, что осталось, более половины находится в плачевном техническом состоянии.