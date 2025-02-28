ВОЙНА В Украине Сколько обходится врагу каждый день войны в Украине - раскрыты реальные цифры

2025-02-28 08:26

День войны в Украине для россии стоит около миллиарда долларов, а 41% бюджета страны идет на военные нужды. Об этом сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Укринформу.

"Это вообще очень дорогая война. День войны стоит чуть меньше миллиарда (долларов - ред.) для них, - это огромные средства", - заявил он.

На вопрос об экономическом потенциале рф, глава военной разведки отметил: "Проблемы уже появились, но не надо себя обманывать. Даже по официальным данным, 41% - это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные... То есть влияние финансово-экономическое, отрицательное, на российскую федерацию уже ощутимо".

При этом Буданов добавил, что пока на рф есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, "они будут балансировать".

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