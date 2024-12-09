Спорт Эмануэль Наваррете нокаутом защитил титул в реванше против Вальдеса

2024-12-09 11:33

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (39-2-1, 32 КО) провел успешную защиту титула в реванше против соотечественника Оскара Вальдеса (32-3, 24 КО), одержав досрочную победу.

Бой состоялся на арене Footprint Center в Финиксе, штат Аризона, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

Наваррете сумел отправить оппонента в нокдаун уже в стартовой трехминутке, а в четвертом раунде Вальдес снова оказался на настиле ринга.

Окончательно остановить соперника мексиканскому чемпиону удалось в шестом раунде ударом по корпусу, завершив поединок победой нокаутом.

Напомним, что в первом бою в августе 2023 года Наваррете одолел Вальдеса единогласным решением судей.

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