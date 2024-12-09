ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский шокировал данными - сколько ударов враг нанес по Украине за неделю

2024-12-09 16:33

Рашисты нанесли по Украине более 900 ударов за прошлую неделю. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook 9 декабря.



"В течение прошлой недели россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов", - написал он.



По словам Зеленского, речь идет о ежедневном терроре, и именно поэтому эта война не может оставаться проблемой одного народа.



"Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь, в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", - отметил президент.





