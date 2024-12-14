Политика Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию китайского лидера Си Цзиньпина

2024-12-14 08:28

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в январе. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников, Трамп направил приглашение Си Цзиньпину в начале ноября, вскоре после выборов, но пока не ясно, принял ли тот его.

Команда Трампа планирует пригласить на церемонию и других высокопоставленных гостей.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир благодаря американской силе во всем мире", - заявил Кэролайн Ливитт, назначенная пресс-секретарем Белого дома.

Известно, что окружение Трампа остро критикует правительство Си, в частности, сенатор Марко Рубио, которого он избрал на должность Госсекретаря, и будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Ранее Си Цзиньпин приветствовал Трампа с победой на выборах.

Избранный президент США Дональд Трамп в первый день в должности, 20 января, планирует издать более 25 приказов и директив. Они будут касаться, в частности, иммиграции и энергетики.