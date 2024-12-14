Политика Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию китайского лидера Си Цзиньпина

2024-12-14 08:28

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в январе. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников, Трамп направил приглашение Си Цзиньпину в начале ноября, вскоре после выборов, но пока не ясно, принял ли тот его.

Команда Трампа планирует пригласить на церемонию и других высокопоставленных гостей.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир благодаря американской силе во всем мире", - заявил Кэролайн Ливитт, назначенная пресс-секретарем Белого дома.

Известно, что окружение Трампа остро критикует правительство Си, в частности, сенатор Марко Рубио, которого он избрал на должность Госсекретаря, и будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Ранее Си Цзиньпин приветствовал Трампа с победой на выборах.

Избранный президент США Дональд Трамп в первый день в должности, 20 января, планирует издать более 25 приказов и директив. Они будут касаться, в частности, иммиграции и энергетики.

subscriber subscriber

Еще по теме

Завершение войны в Украине Трамп назвал своим главным приоритетом

2024-12-12 08:26

Турция открывает пункт пропуска на границе с Сирией, закрытый более 10 лет назад

2024-12-11 11:28

Дональд Трамп предложил сделать Мексику и Канаду новыми штатами США

2024-12-11 09:35

У Трампа рассматривают несколько сценариев прекращения войны в Украине

2024-12-07 12:26

Еще новости в разделе "Политика"

Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию китайского лидера Си Цзиньпина

2024-12-14 08:28

В Парламенте Польши уже не исключают участия своих войск в миротворческой миссии в Украине

2024-12-13 16:44

Сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл еще один высокопоставленный немецкий чиновник

2024-12-12 13:35

Завершение войны в Украине Трамп назвал своим главным приоритетом

2024-12-12 08:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию китайского лидера Си Цзиньпина 2024-12-14 08:28
В Парламенте Польши уже не исключают участия своих войск в миротворческой миссии в Украине 2024-12-13 16:44
Сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл еще один высокопоставленный немецкий чиновник 2024-12-12 13:35
Завершение войны в Украине Трамп назвал своим главным приоритетом 2024-12-12 08:26