Економіка Експерти прогнозують дизельгейт Дональда Трампа - домовленість з рашистами не зупинить зростання цін на пальне

2026-10-12 09:33

Домовленість президента США Дональда Трампа та ПТН про постачання дизельного пального навряд чи допоможе американським далекобійникам на тлі зростання цін. Аналітики Інституту німецької економіки Саміна Султан вважають, що погоджених 300 000 тонн недостатньо, аби відчутно вплинути на світові ціни, пише Bild.

За її оцінкою, цього обсягу вистачило б для покриття потреб США лише трохи більше ніж на 14 годин. Тому Султан назвала домовленість радше "символічним жестом".

Під сумнівом залишається й те, скільки дизельного пального росія зможе поставити після українських атак на нафтову промисловість.

Раніше інші експерти також характеризували домовленість як переважно політичну та сумнівалися, що вона матиме помітний вплив на світові ринки.

Нагадаємо, президент Трамп після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що Росія "негайно поставить" понад 300 тис. тонн дизеля, у листопаді - ще 500 тис. тонн, а згодом - 1 млн тонн. "Крім того, враховуючи стан російських НПЗ, росія потім у короткі терміни поставить ще 3 млн тонн пального", - додав глава Білого дому.