Політика Президент Чехії Петр Павел заявив, що «дизельна» домовленість Трампа та птн є великою політичною помилкою

2026-10-27 12:34

Президент Чехії Петр Павел заявив, що домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором щодо поставок дизелю на американський і світовий ринки підірвала прогрес у досягненні миру в Україні. Він сказав про це в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters Network (до якої входить і видання Politico).

За словами Павела, припинення вогню між росією й Україною було «зовсім близько», доки Трамп не скасував санкції щодо російського дизельного пального.

Павел заявив, що скоординовані санкції США і Європи проти російської нафти, олігархів й інших галузей створювали для росії «серйозний тиск», але оголошена 9 жовтня угода, дала рф «можливість перевести подих».

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«Тепер буде набагато складніше. росія використовує цей момент, щоб послабити тиск; для них це свого роду моральна підтримка», – сказав президент Чехії.

Він додав, що Трамп демонструє більш відкритий підхід до росії, ніж будь-який європейський лідер.

«Певною мірою його може приваблювати путін як авторитетний лідер, але я не думаю, що... президент Трамп розглядає це крізь призму протистояння між демократією й автократіями; він дивиться на це суто з погляду економічного процвітання Сполучених Штатів», – зазначив Павел.

Водночас він утримався від твердження, що США зрадили Україну чи інших європейських партнерів.

«Не знаю, чи можна вже називати це зрадою, але я б назвав це помилкою. Адже... це дає росії нову надію: надію на те, що можна ігнорувати Європу, ігнорувати Україну й зосередитися на укладенні домовленостей зі США, а можливо, і з Китаєм, вибудовуючи все відповідно до власних пріоритетів і стратегій. На мою думку, це, безумовно, суперечить нашим інтересам у Європі», – заявив президент Чехії.