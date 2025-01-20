ВОЙНА В Украине За неделю рашисты выпустили по Украине почти 1300 ракет и дронов-камикадзе

2025-01-20 09:36

За минувшую неделю рашисты применили против Украины почти 1300 средств воздушного нападения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Фейсбук.

"Только за неделю Силы обороны Украины сбили в нашем небе 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Еще 136 дронов, применяемых в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей", - написал он.

Зеленский выразил благодарность всем воинам, военной авиации, зенитчикам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам. "Но неизменная задача - и дальше усиливать защиту нашего неба", - добавил он.

В общей сложности за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, почти 60 ракет разных типов и более 660 авиабомб.

"Больше "пэтриотов" для Украины - это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины - это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить", - резюмировал глава Украинского государства.

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